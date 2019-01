Pérdidas de hasta 1,250 mdp por desabasto

Cd. de México.

La escasez de gasolina ha provocado pérdidas por mil 250 millones de pesos a 3 mil 500 empresas en los Estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.



En conferencia de prensa, representantes del sector patronal exhortaron al Gobierno a replantear su estrategia logística de distribución de combustible para evitar más afectaciones e incluso a importar gasolina para contrarrestar el desabasto.



"La implementación y planeación de la estrategia ha adolecido de graves errores y la implementación ha resultado dañina para la ciudadanía y empresas", expresó De Hoyos.



Añadió que hoy mismo buscarán una reunión con el Gobierno, iniciando con Alfonso Romo, para que atiendan la preocupación de los empresarios.



"Hacemos un llamado al Gobierno federal para que si no existen las gasolinas suficiente, se proceda a la importación de combustible para atender esta contingencia. También exigimos que no se oculte información", aseveró.



No obstante, subrayó que las empresas podrían aguantar una semana más esta situación para poder asimilar las pérdidas.



Por su parte, Jorge Ramírez, presidente del Centro Empresarial de León, afirmó que los consumidores pasan hasta 36 horas para cargar gasolina, la situación que describió como una emergencia.



En tanto que Mauro Garza, del Centro Empresarial de Jalisco, dijo que el desabasto en la entidad está al 40 por ciento.



Finalmente, Lorena Jiménez, de Coparmex Querétaro, señaló que 90 gasolineras cerradas y las pérdidas para el gremio alcanzan los 175 millones de pesos.