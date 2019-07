Cd. de México.- Perder su casa, su trabajo y recibir maltrato fueron algunas de las secuelas que le siguieron al derrame cerebral que la actriz Sharon Stone sufrió en el 2001, según contó en una entrevista para Variety.

En el marco de una gala sobre salud mental femenina celebrada en Los Ángeles, California, el miércoles, la famosa reveló que los años que le siguieron al ictus que vivió fueron especialmente difíciles.

"La gente me trató de un modo brutalmente desagradable. Desde mujeres de mi propio mundo laboral hasta la juez que llevó mi caso de custodia, no creo que nadie capte lo peligroso que es un derrame para los mujeres y lo que se tarda en recuperarse; yo, siete años", dijo Stone.

Tras el ataque cerebrovascular, la intérprete de Bajos Instintos sufrió problemas para caminar, pérdida de la capacidad de leer y problemas de habla; tardó dos años en recuperar la sensibilidad de su pierna izquierda.

También vivió una lucha contra su ex marido, el periodista Phill Bronstein, de quien se separó en 2004, por la custodia de su hijo adoptivo, Ronan, la cual perdió en 2008.

"Desde intentar quedarme con la custodia de mi hijo hasta simplemente ser capaz de funcionar o lograr trabajar. Le estoy muy agradecida a Bernard Arnault. Me rescató, dándome un contrato con Dior", relató.

"Pero tuve que rehipotecar mi casa. Perdí todo lo que tenía. Perdí mi hueco en la industria. Y yo era como la estrella del momento, ¿sabes? Fue como... la Princesa Diana y yo éramos famosas, y ella murió y yo sufrí un ictus. Y las dos fuimos olvidadas".

Tras lograr su recuperación de una enfermedad que aparentemente es de familia, la estrella se ha dedicado a aconsejar y advertir a otros sobre los peligros y riesgos de las enfermedades cerebrales.

"Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Yo tuve un gran derrame cerebral, y sangrado cerebral durante nueve días", dijo.

"Si tienes un dolor de cabeza realmente fuerte, tienes que ir al hospital. Yo no fui hasta el tercer o cuarto día de mi derrame. La mayor parte de la gente muere. Tenía un uno por ciento de posibilidades de sobrevivir cuando me operaron, y durante un mes no supieron si viviría".