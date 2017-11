Perder la Copa MX, un fracaso para ‘Piojo’

"Ellos (Monterrey) también tienen bajas, no hay excusas, de no ganar se fracasa”. Miguel Herrera, DT del América

Ciudad de México.- De no eliminar a Monterrey este miércoles, en la semifinal de, América habrá firmado su primer fracaso del Apertura 2017. El certamen “que no da nada” sí interesa, según Miguel Herrera.

“No (estorba la Copa), lo dije antes, que le tomamos gusto, que no da nada, pero hoy se le da cierto valor, son muchas circunstancias y América debe darle valor a todos los torneos y ganarlos”, dijo el estratega del América tras la práctica en Coapa.

Aunque no contará con jugadores referentes, “Piojo” se manifestó tranquilo, confía en la amplia plantilla de su club. No quiere pretextos.

“Ellos (Monterrey) también tienen bajas, no hay excusas, de no ganar se fracasa”, apuntó. “Son circunstancias que se lesionen, es un deporte de contacto. Renato Ibarra y Cecilio Domínguez no están al cien, mañana veremos, hay que esperar para ver si tomarlos en cuenta. Edson Álvarez, hoy le harán los estudios, según las imágenes dicen que es un esguince, llegó ayer en la noche, esperemos su evolución. Es muy difícil guardarlo”.

Sobre el inconveniente que presenta la Copa, Herrera considera que el calendario se complicó por el sismo del pasado 19 de septiembre.

“En mi cabeza no está Enrique Bonilla (presidente de la Liga MX) , de que no encontraban fecha para acomodar los partidos, fue una circunstancia difícil (por el sismo). No hay fecha para la final. Esperemos nosotros tener ese problema para llegar a la final y sentarnos a tomar decisión de cuándo jugar”, concluyó el timonel azulcrema.

América viajará mañana martes a Monterrey, para su duelo de eliminación directa contra Rayados en Copa, y el domingo -ya con Liguilla segura -cierran la fase regular del torneo de Liga contra Santos Laguna, en Torreón.