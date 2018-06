Perderán por aranceles 50% de sus ganancias

"Si tenemos ahorita de por sí un decremento de nuestras ventas desde enero por acá... ya estamos estimando el peor panorama". Jesús Rodríguez Torres, empresario del ramo aluminio.

Con el incremento de aranceles al aluminio y acero extranjero que busca imponer Estados Unidos a partir de este primero de junio, comercios de la región podrán perder hasta 50 por ciento de sus ganancias bajo el riesgo de bancarrota.

El negocio especializado en aluminio de Jesús Rodríguez Torres, ubicado en la colonia Cumbres y con más de 25 años de antigüedad es uno de ellos; ha tenido que soportar diversos aumentos en los materiales base, pero ninguno como el que se avecina.

"Si tenemos ahorita de por sí un decremento de nuestras ventas desde enero por acá por los incrementos de hasta 12 por ciento en los costos, ahora con estas nuevas medidas por el señor (Donald) Trump (presidente de Estados Unidos) nosotros ya estamos estimando el peor panorama".

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, informó que para cuidar la seguridad nacional de su país, sería necesario aumentar los aranceles de importación del acero en 25 por ciento y del aluminio en 10 por ciento.

Rodríguez Torres afirmó conocer a por lo menos cinco empresarios de Reynosa que se han visto obligados a cerrar por falta de ventas. "Se dedicaban a lo mismo que yo y las cuentas no les salían, no encontraron alguna solución y lo qué paso es que han cerrado en estos meses, es preocupante porque estamos hablando de que por mes un negocio de aluminio cierra sus puertas aquí en la frontera".

Y espera que el gobierno mexicano sea capaz de negociar condiciones favorables para que su empresa y otras que existen en Reynosa sigan adelante. "Todos estamos trabajando como podemos, de manera lenta, con números muy bajos, yo no conozco a ningún comerciante que este teniendo éxito ahorita con el negocio, pero no nos queda de otra más que echarle ganas tenemos que sacar el trabajo para pagar a los empleados, los servicios básicos que también han estado subiendo como la gasolina, los alimentos, esperamos que el gobierno sea capaz de darnos respuesta, de ayudarnos, que no nos dejen solos´´.

EN CRISIS

5 empresarios del ramo en Reynosa que se han visto obligadas a cerrar.

Zona regional de libre comercio, la solución

Reynosa debe contar con una zona de libre comercio ya que esta sería la única esperanza para contrarrestar el aumento en los aranceles.

Alberto González Karam, presidente de la comisión binacional del Colegio Nacional de Economistas, indicó que se debe incursionar en el proceso de liberalismo comercial, pero en lo interno.

"Necesitamos tener el territorio y la zona más propicia para llevarlo a cabo es Reynosa-Rio Bravo, entre el Puente Internacional Reynosa-Pharr y Río Bravo-Donna. Aquí es importante que se lleve a cabo la primera zona de liberación comercial económica de libre comercio que yo denominé la de la conurbación Reynosa-RÍo Bravo".

Esta zona estaría conformada por mil hectáreas confinadas.

"Estaría concesionada a un período de 25 años para que todos aquellos productores, importadores, exportadores, maquiladores, puedan lleva a cabo actividades de los tres grandes sectores, el primario de cerca de 300 hectáreas, el secundario de 300 y el resto conformada para el terciario".

"Tamaulipas será el primer estado que tendría esta zona paralela al río Bravo se convertiría en al zona económica de menor costo de producción y la zona de mayor productividad no solamente en el continente americano, sino a nivel mundial".

Por otro lado comentó, se empezaría a generar empleos permanentes.

"Estamos hablando de cerca de 25 mil cada año. Calculamos que durante los 25 años de la concesión, de cerca de 750 mil empleos que no se crean en toda la República Mexicana y que aquí estarían en un solo punto".

La zona de libre comercio atraería inversiones no sólo nacionales, sino también extranjeras.

"La ventaja que se tendría para atraer la inversión, es que estaría totalmente libre de impuestos, del federal, estatal y los municipales.