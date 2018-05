Peralta confia en su equipo

Oribe Peralta no duda de que América pueda marcar los tres goles que necesita para acceder a la Final del Clausura 2018.



El atacante de las Águilas apeló incluso al milagro de la Roma en la Champions League ante Barcelona para que las Águilas lo tomen como ejemplo y se envalentonen mañana en el Estadio Azteca ante Santos.

"Estamos bien, pese a lo que sufrimos el jueves en Torreón, estamos bien porque aún depende de nosotros, tenemos que hacer lo que hicimos en otras ocasiones y dar lo que nos queda para avanzar a la siguiente fase".

"América está para eso, siempre se le exige al máximo, todos están sobre el América. En el futbol no hay nada escrito. Si al mejor equipo del mundo le dieron la vuelta, no entiendo por qué no podemos soñarlo nosotros, no entiendo por qué no podemos hacerlo nosotros", dijo Peralta.

Oribe, quien suma tres goles en lo que va de la Liga, sabe que mañana deberán ser contundentes ante los Guerreros, si es que no quieren consumar el fracaso.

"Está clarito el escenario, nosotros tenemos que hacer goles, y de inicio vamos a ir a buscar el partido, no nos queda de otra. Tenemos que estar atentos a su contragolpe porque me imagino que van a jugar de contra. Hay que estar claritos y concentrados para aprovechar las que tengamos".

"Para el América el no llegar a una Final siempre es un fracaso, en América la exigencia pasa por llegar a la Final y conseguir campeonatos", sentenció.