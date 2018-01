Pepillo Origel se va un rato de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepillo Origel se irá de Televisa pero sólo por un rato, a colaborar con Suelta la Sopa. El movimiento se dará por unos meses, mientras determinan el nuevo programa que realizará junto a Martha Figueroa en Televisa -después del término de Hacen y Deshacen-, así que por ahora, estará trabajando de la mano de Telemundo en Miami.

"Yo avisé a Televisa que venía para acá y me dijeron que sí, que no había problema porque se acabó mi programa de Hacen y Deshacen. Me dijeron que en abril empiezo con otro programa así que tengo de enero a marzo sin hacer nada y me salió esta chamba acá y pues yo pues encantado de la vida" platicó el conductor.

Su participación con Telemundo será "Suelta la sopa VIP". Sin embargo, desde hace tiempo comenzó a colaborar con programas especiales previos a estreno de algunas series como la de Julio César Chávez y ahora, José José. "El programa no es igual al que sale en suelta la sopa de todos los días, es un panel con invitados que van a venir al programa y es platicar sobre algún tema".

El conductor será Jorge Bernal y contará con las participaciones de Verónica Bastos, Luisa Fernanda, Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés, Luis Alfonso Borrego, Catalina Mora, entre otros. "Sí se siente raro llegar a otra empresa, es un reto y un cambio porque todo es nuevo" dijo el periodista.