Pepena basura para sobrevivir

“Recibo ayuda del programa 70 y más, pero lo que me dan no me alcanza para sobrevivir, es por eso que salgo a las calles a pepenar basura, por un costal de aluminio y otro de fierro, me gano 50 pesos” cuenta a este reportero la señora Paola de León Hernández, de 71 años de edad, residente de la colonia Benito Juárez de la calle Vicente Guerrero s/n.

El esposo de Paola, era quien llevaba el sustento diario al hogar, pero desafortunadamente murió hace 4 años y ahora ella, se levanta temprano para buscar aluminio y fierro para vender y sacar algo para poder comer, dice que, tiene 5 hijos, pero no recibe ninguna clase de ayuda de parte de ellos, se siente abandonada, pero no los culpa:

“Cada quien tiene sus gastos y ocupaciones, solo le doy gracia a Dios por que ellos están bien” a veces no puede salir a pepenar basura, a causa de un fuerte dolor de rodillas, no va al doctor porque dice que no tiene dinero ni tiempo para eso, esos días no tiene ni que comer, pero se aguanta hasta donde puede, dice que, ya está acostumbrada.

“La gente es muy buena conmigo, me regalan bolsas con ropa, entonces yo la lavo, y la vendo, la pieza a 2 ó 3 pesos, y ya me compro mi bote de café y con eso se me calma el hambre, extraño tanto a mi esposo, si viera como me hace falta mi compañero del alma”, comenta Doña Paola.

De León Hernández, da un consejo a los jóvenes: “Nunca se olviden de sus padres, porque ellos fueron quienes los cuidaron a ustedes cuando ustedes no podían valerse por si mismos, no los hagan sentirse tristes y solos”, concluyó.

”La gente es muy buena conmigo, me regalan bolsas con ropa, entonces yo la lavo, y la vendo, la pieza a 2 ó 3 pesos, y ya me compro mi bote de café y con eso se me calma el hambre, extraño tanto a mi esposo, si viera como me hace falta mi compañero del alma”. Paola de León Hernández, pepenadora.