Pepe Aguilar y su familia viven momentos de angustia en vuelo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 .- Más de una hora después el cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que detalló los tensos momentos que experimentaron su esposa, sus hijos y él.

"Está interesante porque no puede hacerse nada y también está interesante cómo reacciona cada quien: yo quería saber qué pasaba, soy un 'control freak', entonces, traía la mascarilla, me la quito, me levanto y cuando voy caminando hacia los pilotos me empiezo a desvanecer, dije: 'mala idea' y me regresé", contó Pepe Aguilar.