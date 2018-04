Pep Guardiola todavía no renueva con el Manchester City

Guardiola fue anunciado como nuevo inquilino del banquillo del City el 1 de febrero de 2016 como reemplazo del chileno Manuel Pellegrini, aunque no tomó posesión hasta el verano.



El de Santpedor, después de una primera campaña de toma de contacto con el futbol inglés, ha brillado en su segundo curso, en el que se ha coronado campeón de la Premier League con cinco jornadas de adelanto y ha levantado la EFL Cup.



"No vine aquí para cambiar el futbol inglés. Estoy contento con la forma en la que estamos intentando jugar y por ganar títulos. Si la gente disfruta, sobre todo nuestros aficionados y la gente que ama el futbol, entonces perfecto", dijo el catalán en la rueda de prensa previa al duelo contra el Swansea.



A Guardiola, que llegó al Etihad Stadium con un contrato de tres temporadas, le resta todavía un año, aunque tiene una propuesta para extender la vinculación un curso más.



"Vamos a hablar con el club a final de temporada. Veremos lo que ellos piensan, lo que nosotros pensamos y valoraremos el futuro. Todo depende de mi energía y mi fuerza para seguir adelante. A día de hoy me siento muy bien", declaró el técnico.