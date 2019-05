Pep Guardiola: Sólo juzgan al Manchester City por sus títulos

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City será juzgado sólo por los trofeos que gane, por lo que si el domingo no logra el título de la Liga Premier los críticos podrían intentar "destruir" al equipo, dijo el técnico Pep Guardiola.



El campeón defensor aventaja al Liverpool por un punto antes del último partido de la liga inglesa y una victoria como visitante ante el Brighton & Hove Albion le permitirá al equipo de Guardiola convertirse en el primer equipo inglés en retener el título desde el Manchester United en 2009.



Sin embargo, el español advierte que surgirán críticas si el Liverpool gana la Liga Premier, tal como a su juicio sucedió cuando su equipo fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el Tottenham Hotspur.



"Vimos que en la Liga de Campeones (...) cuando estás fuera, todos destruyen al equipo, destruyen al club, destruyen al entrenador", dijo Guardiola en rueda de prensa.



"Sabemos el mundo en el que vivimos y sé que se nos juzgará (...) no va a cambiar mi opinión sobre lo que hemos hecho, pero si quieres un mayor crédito, tienes que ganar".



El Liverpool, que busca terminar con una sequía de 29 años sin títulos en la liga inglesa, llegó a tener en enero siete puntos de ventaja sobre el City, pero los dirigidos por Guardiola se recuperaron hasta quedar con la primera opción para ganar el título.



"Es un sueño estar aquí. No esperaba (...) estar en la posición que tenemos ahora", destacó Guardiola. "Jugaremos bien, fuertes mentalmente, sabiendo que será difícil (...) y que es mejor centrarse en lo que hacemos. Si ganamos, no tenemos que mirar nada más".



El mediocampista Kevin De Bruyne podría regresar al equipo tras superar un problema en el tendón de la corva que sufrió en la victoria 1-0 sobre el Tottenham Hotspur por la liga el mes pasado.