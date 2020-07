Pensó en el suicidio

La cantante Katy Perry abrió su corazón y contó que padeció depresión en una época pasada de su vida, ocasionada por una breve ruptura con Orlando Bloom y la mala recepción de su disco Witness, en 2017.

"Había dado mucho y literalmente me partió por la mitad. Rompí con mi novio, con quien ahora tendré mi futuro bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero la recepción no fue buena, no me hizo sentir bien, por lo que simplemente me caí".

"La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no la hubiera encontrado me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado", dijo Perry.

Durante una entrevista para el programa Q on CBC con Tom Power, la cantante de 35 años se sinceró y contó detalles de ese momento que se magnificó frente a sus ojos.

"Perdí mi sonrisa. No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente, como si fuera auténticamente mía, pero estuve montando una sonrisa durante mucho tiempo".

"La validación, el amor y la admiración me venían del mundo exterior, y luego eso cambió", dijo la intérprete de éxitos como "Teenage Dream".

Sin embargo, con ayuda de su fe, amigos y familiares Perry reencontró el camino.

"La esperanza siempre ha sido una opción para mí debido a mi relación con Dios", dijo.

Después de salir durante unos 10 meses, Perry y Bloom habían decidido ir por caminos separados en febrero de 2017.