Pensiones, sí; pagar más, no

El director de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, manifestó que el gremio se mantendrá a la expectativa de la reforma que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reducir los tiempos de cotización de 25 a 15 años a fin de obtener una pensión.

Aunque hasta el momento, la propuesta no se ha desarrollado ante las cámaras empresariales.

"Estaremos pendientes de los lineamientos, hasta ahorita lo que sabemos es sólo que vemos en la ´mañanera´ y en los medios de comunicación, seguramente si esto se aprueba tendrá beneficios al trabajador pero habrá que ver cómo beneficia o perjudica a los patrones, que por cierto están muy afectados con la crisis del coronavirus", expresó.

La iniciativa plantea bajar de mil 250 semanas cotizadas a solo 750 para obtener una pensión, además de establecer un aumento en el monto para las cuotas de retiro de 40 por ciento para aquellos que suman más de 5 salarios mínimos de pensión y de 103 por ciento para los que perciben solo un salario mínimo.

¿Tendrían que pagar más?

MAYOR CARGA

Rodríguez Padrón insistió en que esperarán los lineamientos de la reforma, ya que al aumentar los montos, se pretende que los patrones asuman un ajuste a la alza de cuotas de 5.15 por ciento hasta el 13.87 por ciento.

Por lo que los empresarios deberán aportar más a las cuestiones de impuestos.

"Este tema si será muy complicado, lo vemos como insostenible, ahorita tenemos casi cinco meses con negocios cerrados, por ello casi 4 mil ya no saben si regresarán o no, entonces de dónde quieren las autoridades que consigamos recurso para pagar más en las cuotas, esperemos que la reforma tome en cuenta el panorama, que no perjudiquen a los empresarios", advirtió Rodríguez Padrón.

La Fecanaco es una de las cámaras empresariales con más presencia en el país, del que dependen pequeñas, medianas y grandes empresas.

En el caso de esta ciudad fronteriza, el gremio ha reportado perdidas superiores al 90 por ciento debido a la crisis del Covid-19.

La propuesta de los ajustes

...Y pronostica la Coparmex: ´reforma ya era indispensable´...

Respalda iniciativa federal para que los trabajadores tengan un retiro digno

Es histórico que se presente una iniciativa para modificar el sistema de pensiones en el país y aunque los empresarios tienen que aportar más, ya era indispensable para apoyar al trabajador.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, comentó que la propuesta fue realizada por organizaciones empresariales y trabajadores, que el Gobierno Federal está adoptando y apoyando, lo que celebran.

Señaló que el sistema de pensiones que entró en 1997 era adecuado en su momento, también es cierto que presentaba algunas problemáticas y que no se podía postergar el cambio.

"Ya desde hace más de dos décadas los empresarios de Coparmex se ha estado impulsando desde diferentes tipos de medidas y propuestas centradas en el trabajador, a fortalecer el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias", dijo.

RETIRO DIGNO

Señaló que la propuesta contempla cuatro reformas: uno es el alcance a más mexicanos, la suficiencia que sea parecida al ultimo ingreso que haya tenido el trabajador, la solvencia para que no haya retraso en la entrega del recurso y justicia para que los trabajadores tengan un retiro digno.