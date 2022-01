Pensé que tenía catarro, pero es Covid: Adamari López

"Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid y el resultado ha salido positivo. Voy a estar cuidándome y alejada unos días más, hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien.

"Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos", comentó a través de historias de Instagram.

Toni Costa, ex pareja de la famosa, también dio positivo a Covid-19 días antes de la Navidad.

Hasta el momento, Adamari no ha detallado el estado de salud de la pequeña Alaïa, de seis años, fruto de su relación con Toni.