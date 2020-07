Pensaron que no sobrevivía

Este domingo el productor Memo del Bosque estrena “Un Minuto para Ganar VIP”, programa conducido por Héctor Sandarti que marca para ambos un regreso: Memo vuelve a producir para Televisa luego del trasplante de médula al que fue sometido a finales del año pasado y Héctor vuelve a la empresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Del Bosque compartió sobre su proceso de recuperación y recordó lo difícil que fue someterse al trasplante de médula ósea tras padecer linfoma de Hodgkin, ya que hubo días en los que le pedían a su esposa, Vica Andrade, que no se fuera del hospital porque posiblemente su esposo no pasaba de esa noche.

“Se me complicó mi situación por una bacteria que se metió por el catéter a la sangre y eso nos complicó por completo todo, había días en los que le decían a Vica ‘no te muevas porque no sabemos si pase la noche’. Fue una semana que me llevaron a cuidados intensivos, yo sabía que me sentía mal, pero no sabía hasta qué grado, ya luego me fueron platicando, vi las fotos que me tomaron y que seguramente un día las mostraré y realmente me veía mal”, comentó.

El trasplante, dice, es una de las experiencias más fuertes a las que se ha sometido.