Pensaban que me iba a poner mal, pero no: Mariana Seoane

Cd. de México.- Mariana Seoane afirmó que las fotos topless que circulan de ella en redes sociales fueron tomadas sin su consentimiento en un gimnasio.

La cantante y actriz comentó al programa De Primera Mano que no tiene nada de qué disculparse, y que quien la captó con el pecho descubierto invadió su intimidad.

"Qué hago, ¿Me enojo? ¿Me arruino el día? Fue una invasión a mi intimidad porque estaba secándome el pelo en el gimnasio y a quién le echo la culpa, pues, no sé.

"Cuando vi mi foto no me asusté y dije: 'bueno, pues ya, lo tomo así porque no estaba haciendo nada malo. Pensaban que me iba a poner mal, pero no. Lo he tomado bien, estoy dando la cara, mañana ya no va a ser nota, de eso se trata, para qué hacerlo más grande", dijo a la emisión.

Este fin de semana Seoane acaparó la atención de las redes sociales por una foto topless de ella.

En la imagen se ve a la llamada Niña Buena con una secadora en la mano y apenas cubierta de la cintura a la rodilla por una toalla.

La imagen se hizo viral, pero no se sabe a ciencia cierta quién la publicó.

"Suben fotos de Mariana Seoane para ridiculizarla, pero sale al revés ¡se ve guapísima!", se lee en uno de los comentarios de Twitter.