Penélope Cruz, nominada a los Globos de Oro

Los Ángeles.

Penélope Cruz fue nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto en Serie de Televisión por su actuación en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, reveló este jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).



Ésta es la cuarta nominación de la española a los premios, pues anteriormente había sido nominada como Mejor Actriz de Reparto en una película por Vicky Cristina Barcelona (2009), y Nine (2010); además de que también fue nominada a Mejor Actriz en una Película de Drama por Volver (2007).



Cruz nunca se ha llevado alguna de las nominaciones, por lo que busca su primer premio en la ceremonia que se llevará a cabo en Beverly Hills, el próximo 6 de enero.