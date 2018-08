Pendientes de la Reina del Soul

Nueva York, E.U.

Stevie Wonder visitó a Aretha Franklin ayer en su casa en Detroit; el publicista de Franklin, Gwendolyn Quinn, dijo que el reverendo Jesse Jackson y el exesposo de la cantante, el actor Glynn Turman, también fueron a ver a la Reina del Soul, quien se encuentra gravemente enferma.

Una persona cercana a Franklin que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones sobre el tema informó el lunes sobre el estado de la cantante. No se proporcionaron más detalles.

Franklin canceló conciertos a principios de año luego que sus médicos le ordenaron que dejara de viajar y guardara reposo. La artista de 76 años anunció sus planes de retirarse el año pasado diciendo que actuaría solo en "algunas cosas selectas".

APOYO TOTAL

Admiradores, amigos y músicos influenciados por Franklin expresaron palabras de aliento para la emblemática cantante al emerger la noticia de su enfermedad, incluidos Rod Stewart, Mariah Carey, Chaka Khan, Lin-Manuel Miranda, Tyler Perry, Missy Elliott y Wayne Brady.

En su concierto del lunes por la noche en Detroit junto a Jay-Z, Beyonce le agradeció a Franklin por su "hermosa música" y le dijo "te amamos".

El expresidente estadunidense Bill Clinton tuiteó el lunes que él y Hillary Clinton estaban "pensando en Aretha Franklin esta noche y escuchando su música que ha sido una parte muy importante de nuestras vidas los últimos 50 años".

Esperamos que la animen oyendo y compartiendo sus canciones con mayor significado para ustedes", escribió Clinton.

SUS AMIGOS. Stevie Wonder y el reverendo Jesse Jackson.

LO MEJOR PARA ELLA

En una entrevista el lunes, el actor ganador del Emmy, Sterling K. Brown dijo que le desea a la Reina del Soul "todo lo mejor".

Tu música ha conmovido e inspirado a una generación", agregó, "así que te envío mis oraciones".

La actriz y cantante Mandy Moore, quien protagoniza This Is Us con Brown, dijo que Franklin tiene "el más increíble legado".

¿Quién no va a ser su fan? No creo que haya nadie a quien la música de Aretha Franklin no haya tocado o influenciado de una manera u otra", dijo. "Es lo mejor de lo mejor".

Ofrecen sus ´respetos´

La cantante Beyoncé le dedicó a Aretha Franklin su concierto de anoche con su esposo, el rapero y productor Jay-Z, en Detroit, donde vive la Reina del Soul, arrancándole una gran ovación al público.

El momento se produjo temprano durante el espectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free Press.

"Te amamos", dijo Beyoncé, y le agradeció a la cantante de 76 años por su "hermosa música".