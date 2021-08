Pendiente, congreso en Morena desde 2019

CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Organización de Morena, Xóchitl Zagal, señaló que la renovación en la dirigencia del partido no ha concluido, pues se tiene pendiente un congreso que no ha sido convocado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En entrevista, mencionó que la convocatoria para el congreso pasa por el CEN, que encabezan Mario Delgado y Citlalli Hernández; sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo la sesión correspondiente.