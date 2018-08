Pendiente aún el pago de prima de antigüedad

"El área jurídica de la presidencia se ha deslindado de nosotros y nos aseguró que era cuestión de que el secretario se arreglara, pero él no nos da citas". Juan Moreno Montoya, Asociación Jubilados y Pensionados Teodoro González Hernández.

Miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados Teodoro González Hernández acudieron a las instalaciones de Presidencia Municipal para entregar un nuevo exhorto a fin de exigir a las autoridades se cumpla con las promesas del pago de primas de antigüedad a por lo menos 12 expolicías, a quienes se les adeuda un promedio de 20 a 30 mil pesos.

Juan Moreno Montoya, representante del gremio, aseguró que en enero las autoridades se comprometieron a realizar el depósito de 12 días por año trabajado, sin que hasta la fecha lo hayan recibido.

"Venimos a buscar al secretario, él quedó muy formal de hablarnos desde esa fecha para revisar nuestro caso, hablamos que somos personas mayores que necesitamos nuestro dinero, y nos traen vueltas y vueltas, nos ponen pretextos y no nos atienden".

EL MAÑANA informó la inconformidad de los expolicías a finales de julio; en la lista de la Asociación existen jubilados que comenzaron a trabajar en 1952 y 1958 respectivamente.

"Más de medio año hemos estado buscando una respuesta, el área jurídica de la presidencia se ha deslindado de nosotros y nos aseguró que era cuestión de que el secretario se arreglara, por eso venimos a buscarlo pero él no nos da citas, no entendemos si ya está lo que nos corresponde porqué no se nos da, hoy nuevamente no funcionó nuestra visita, no nos recibieron".

VUELTA EN VANO

Moreno Montoya aseguró que por cuestiones de agenda el secretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Rodríguez Romero, no los recibió.

Desde que comenzaron la lucha por reclamar sus pagos, más de 20 compañeros han fallecido, por lo que la lista de espera se redujo a 12, algunos de ellos enfermos y postrados en cama.

"Son expolicías que ahorita están ciegos, que no pueden caminar y no pueden venir, quizá por eso piensen que somos pocos los que reclamamos pero no es así, somos 12 los que continuamos y los que tenemos estos problemas".

Mencionó que le darán un plazo de un mes más a las autoridades, y de incumplirlo recurrirán a instancias estatales o federales.