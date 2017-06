Peña Nieto refrenda compromiso con sector inmobiliario

Al reunirse la tarde de este miércoles en Los Pinos con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios sostuvo que hay confianza en el país y que ello también se refleja en la construcción de inmuebles a lo largo de todo el territorio nacional.

Recordó que a inicios de año se advertía un escenario complejo y difícil, por el entorno internacional, por el reto de México para consolidar la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y la volatilidad financiera que se observaba en todo el mundo.

"Y, sin embargo, hoy podemos ver con satisfacción que el ritmo de crecimiento que México ha tenido en el primer cuatrimestre es mayor eventualmente al que los analistas esperaban: 2.8%", dijo. Destacó que la generación de empleo sigue en aumento ubicándose en cifras histórica de 2.7 millones de trabajos formales en su mandato.

Indicó que el avance del sector inmobiliario es gracias a las condiciones que México ha venido edificando mediante reformas estructurales y cambios para impulsar el desarrollo y el crecimiento del país "que hacen posible la atracción de mayores inversiones".

Dijo que esta transformación hace posible que haya un mercado para el desarrollo inmobiliario del país, no sólo en lo que tiene que ver con vivienda, sino lo que tiene que ver con centros comerciales y edificios corporativos.

"Todo este gran desarrollo que va cambiando el rostro de nuestras ciudades es posible, precisamente, porque hay condiciones de mercado; es decir, hay una condición donde la sociedad puede adquirir, pueden tener acceso a todo este desarrollo inmobiliario, que se está edificando en nuestro país", comentó.

Reforzó: "estoy convencido que esta infraestructura inmobiliaria es, precisamente, la proyección del desarrollo que México está teniendo. Si no viéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo estamos apreciando, significaría que, como país, no estamos creciendo; que no está habiendo un avance económico, social, político. Y México lo está teniendo".

Tras reconocer la apuesta de los desarrolladores en favor del país, el presidente Peña Nieto recordó que al inicio de su gobierno proyectó una inversión en el sector inmobiliario por 16 mil millones de dólares.

"Y hoy podemos constatar que, a la distancia de casi cinco años, prácticamente se ha duplicado, y será todavía más la que concluya la inversión que se tenga de aquí al siguiente año, 2018, se ha duplicado la inversión por ustedes comprometida. Hoy, hay inversión ya de 32 mil millones de dólares", detalló.

Dijo que además se ve inversión en otros ámbitos. Destacó la última ronda de licitación en el sector hidrocarburos, consecuencia de la reforma energética, donde las empresas participantes comprometieron inversiones de 8 mil millones de dólares.

"Hemos recogido, también, el compromiso de empresas mexicanas, que están integradas en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Consejo Mexicano de Negocios, de varios billones de pesos a concretarse, precisamente, este año", dijo.