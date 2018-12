Peña Nieto se niega a abrir montos de bienes

Cd. de México.

Peña registró su declaración patrimonial de cierre de encargo el pasado 4 de diciembre, y en el documento público, expresamente rechazó difundir los valores de sus dos cuentas bancarias, el seguro de separación individualizado que tenía derecho a cobrar al salir del puesto, ni de las monedas y metales de los que es dueño.



Tampoco se pueden consultar los valores de los nueve inmuebles a su nombre o de su cónyuge, ni del menaje de casa, obras artísticas y joyas.



Esos datos sí fueron publicados en la última declaración anual de modificación patrimonial del ex Presidente, capturada en el mes de mayo y con datos actualizados al 31 de diciembre de 2017.



En ésta, el patrimonio total ascendía a 50.5 millones de pesos.



El valor de los inmuebles -en su mayoría herencia de sus padres- era de 21.4 millones de pesos; de las joyas, obras de arte y muebles, de 6.9 millones; de las cuentas bancarias, 16.2 millones; del seguro de separación, 3 millones, y el mismo monto en monedas y metales.



En su primera declaración como Presidente, en enero de 2013, el total era de 36.8 millones de pesos, sin que hubiera agregado inmuebles o cuentas durante el sexenio, salvo la del seguro de separación, al que tienen derecho todos los servidores públicos de mando.



Peña Nieto tampoco quiso difundir sus ingresos al cierre de 2018.



En mayo había reportado que su ingreso neto anual era de 3 millones 527 mil pesos, de los que 2 millones 909 mil eran por su labor de servidor público, y el resto, por intereses y ganancias financieras.



Al cierre de su gestión no tenía vehículos a su nombre.



Al dejar el servicio público el 1 de diciembre, Peña Nieto ya no tuvo que presentar declaración patrimonial con los nuevos formatos del Sistema Nacional Anticorrupción, mucho más detallados y obligatorios para todos los funcionarios del País a partir de mayo.



OBLIGACIÓN ÉTICA



En una ceremonia en el Palacio Nacional, el 16 de enero de 2013, en la que se formalizó la presentación pública de su declaración patrimonial, el ex Mandatario destacó la presentación de dos iniciativas legales, una para crear la Comisión Anticorrupción y otra para darle mayores facultades al IFAI -hoy INAI-.



"Estas dos iniciativas yo deseo que muy pronto puedan ser aprobadas en el Senado de la República y por el Constituyente Permanente, y que, sin duda, acreditan la voluntad política de este Gobierno para trabajar de manera muy eficaz en establecer mecanismos y tener órganos de control que con mayor eficacia aseguren el combate eficaz a la corrupción y aseguren la rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno", señaló.



Peña Nieto indicó que al publicar su declaración cumplía con un mandato de ley y con una obligación ética.



"Cumplo así no sólo con un mandato legal, sino también con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo dentro del Gobierno de la República, que tiene que ver con la rendición de cuentas", dijo en ese entonces el ex Presidente.