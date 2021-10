Peña Nieto nos dijo que la desaparición la ordenaron de más arriba: madre de normalista asesinado en Ayotzinapa

"Sabemos de viva voz que los tiene el gobierno, porque este fue un mandado desde más arriba como nos lo dijo Peña Nieto: 'yo no mandé hacer esto (el ataque y desaparición de jóvenes) fue alguien de más arriba'. Yo se lo dije esa vez que estuvimos con los 43 padres: ¿quién es ese de más arriba? Que nos lo diga. Se quedó callado porque es un cobarde, como cobardes son los que tienen la ley".

Este martes, en el mes 85 desde el ataque, asesinato de tres normalistas y las desaparición de otros 43, estudiantes de Ayotzinapa, padres y madres y organizaciones sociales marcharon por Chilpancingo para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resultados en la investigación.

Al final de la marcha realizaron un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la glorieta de Las Banderas. Ahí participó doña Bertha Nava.

Denunció que en estos tres años del gobierno de López Obrador no hay resultados en la investigación del Caso Ayotzinapa.

"¿Para eso quería comenzar de cero? ¿Para qué no hiciera nada? Para que no continúen buscando a nuestros muchachos. Eso no es tener madre. Eso encanija, eso encanija que sigan jugando con nuestro dolor. Hasta el día de hoy no tenemos justicias por nuestros hijos masacrados", lamentó la madre de Julio César Ramírez Nava.

Acusó al gobierno federal de cerrarles el "paso" y los está "queriendo golpear".

"Ya no hay miedo, el peor miedo ya no nos quitaron: ya masacraron a nuestros hijos. Esa noche mataron a tres muchachos (Julio César Ramírez Nava; Julio César Mondragón Frontes; y Daniel Solís Gallardo) y dejaron a otro (Aldo Gutiérrez) con muerte cerebral. Ese es el coraje que este gobierno no ha sabido aminorar. Coraje que nuestros 43 siguen desaparecidos", dijo doña Bertha.

Agregó: "Que no se te olvide Obrador, Ayotzinapa somos tu pesadilla. Ayotzy no se vende, Ayotzy lucha por su vida y por sus estudiantes".

La madre denunció que a los jóvenes los tiene el gobierno porque en una reunión de manera directa se los dijo el ex presidente, el priista Enrique Peña Nieto que la orden del ataque, asesinato y desaparición la "ordenó desde arriba".

Contó que esa vez Peña Nieto no les especificó quiénes son "los de arriba" que ordenaron la masacre.

"Yo le pregunté, pero se quedó callado porque es un cobarde, como cobarde es quien tiene la ley", dijo.