Peña Nieto no supo enfrentar a Trump: AMLO

APAN, Hgo.- El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto no supo enfrentar al mandatario estadounidense, Donald Trump, y por eso se ha ido "de largo" con la reforma fiscal en Estados Unidos.

En su segundo día de gira por Hidalgo, el tabasqueño detalló que su equipo ya está haciendo un plan para afrontar la reforma fiscal estadounidense, donde plantea que México debe impulsar modificaciones en su marco fiscal para evitar que haya fuga de inversionistas y que empresarios tengan condiciones de igualdad con el pago de impuestos respecto a Estados Unidos.

"Lamento que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya perdido tiempo y no haya elaborado un plan. Peña se sometió, no supo defender con decoro al pueblo de México, no supo enfrentar a (Donald) Trump, falló la estrategia y estuvo mal aconsejado por (Luis) Videgaray desde que lo invitó venir a México", criticó.

Tras un mitin en el centro de Apan, López Obrador dijo en entrevista que Trump se fue de largo y "no toma en cuenta para nada la opinión del gobierno mexicano, hacen lo que quieren".

Advirtió que de llegar el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia, van a "cambiar las cosas, vamos a ver una relación distinta con Estados Unidos, vamos a procurar que sea de amistad, de cooperación, pero no de subordinación".

Sostuvo que la reforma fiscal de EU ha preocupado a empresarios mexicanos porque no van a ver competencial leal si en México se mantienen impuestos altos.

Adelantó que en el proyecto de Morena se incluye un plan para que en la frontera norte del país se baje el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad y homologar el cobro de impuesto al consumo con Estados Unidos.

"Reducir impuestos al consumo a la mitad en la frontera y reducir el ISR en esa franja al 20%. Eso es parte de un plan que elaboramos dada la situación de emergencia, porque ellos toman este acuerdo de reducir impuestos y nosotros tenemos que hacer lo que convenga a la nación, si se necesitan modificaciones al marco jurídico fiscal se van a hacer esas modificaciones", expresó.

Aclaró que no buscará encuentros con Trump en la campaña presidencial, ya que -dijo- en la elección de 2018 no debe existir intervención del extranjero.