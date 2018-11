Peña Nieto demanda que migrantes cumplan ley

La Antigua, Guatemala, México.

Sin mencionar la caravana de miles de centroamericanos que cruza por territorio mexicano hacia Estados Unidos, el Mandatario logró que la Cumbre apruebe en su comunicado especial sobre migración y refugiados obligaciones de esa población.

"Es cierto que la mejor manera de evitar que la gente emigre involuntariamente es promoviendo entre todos el desarrollo interno en nuestras naciones. Sin embargo, mientras este fenómeno siga ocurriendo debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes, con independencia de su condición migratoria", expuso.



"Al mismo tiempo, todos coincidimos en que con estos derechos, el migrante también tiene responsabilidades".



Justificó que esta acción no sólo es en beneficio de éstos, sino también de las sociedades por las que atraviesan.



Esto se da luego del llamado infructuoso del Gobierno mexicano para que quienes van hacia Estados Unidos realicen su trámite migratorio para no estar de ilegales en el País.



"Hemos acordado incluir en el comunicado especial sobre migración y refugiados que todo migrante y refugiado tiene respecto del País donde se encuentra deberes que en especial entraña la obligación de acatar sus leyes y reglamentos", dijo Peña.



"Así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público, de conformidad con el derecho internacional. Este conjunto de derechos y responsabilidades son en beneficio de los propios migrantes y de las sociedades que los acogen".



El acuerdo se aprobará por los integrantes de la Cumbre al finalizar las intervenciones de los Mandatarios.



Al arrancar la sesión de la Cumbre, el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que los países de Iberoamérica siguen con atención la caravana de migrantes que cruzan por México, que, consideró, muestra una tendencia atípica con las acciones regionales impulsadas.



"Tenemos la certeza que encontraremos el equilibrio deseado y lograremos lo que constituye el fin primordial de la alianza natural del triángulo norte de Centroamérica que es una situación en la que emigrar sea una opción y no una obligación", expuso.



"En la protección de los derechos humanos de los migrantes en esta caravana, Guatemala implementó el plan denominado Retorno Seguro, el cual consistió en otorgarle a los migrantes alivio humanitario y trasladarlos de forma gratuita a sus países.



"Los esfuerzos por consolidarnos como una región próspera deben ser mayores. No podemos continuar hablando de muros entre fronteras, sino de propuestas de desarrollo para que las personas no se sientan obligadas a migrar y, por el contrario, encuentren oportunidades en sus países de origen".



El Rey Felipe de España, quien encabeza la Cumbre, no dedicó ninguna línea de su discurso al tema migratorio, se limitó a hacer un llamado para mantener a la comunidad iberoamericana activa y unida.