Pemex, entre las 10 empresas petroleras más contaminantes del mundo

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ingreso al nada selecto grupo de las 10 de las compañías petroleras del mundo que más contaminan.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Responsabilidad Climática de Estados Unidos, en total son 20 compañías las responsables de enviar al medio ambiente el 35% de los gases de efecto invernadero, Pemex es la novena por los trabajos de explotación de petróleo, gas y carbón que realiza.

"Esas 20 de las compañías han contribuido colectivamente con 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y metano, principalmente por la combustión de sus productos", detalló Richard Heede, director del instituto en el documento medioambientalista.

El reporte precisa que la petrolera mexicana emitió 22 mil 645 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente y metano, lo que representa 1.67% del total enviado al medio ambiente por las empresas más contaminantes en el período 1967-2017.

La lista de empresas más contaminantes la encabeza Saudi Aramco, cuyas emisiones representan el 4.38% del total mundial, seguido por la estadounidense Chevron, responsable del 3.20% de las emisiones globales.

La empresa estatal rusa Gazprom produjo 3.19% de emisiones, en tanto que el cuarto sitio lo ocupa la también estadounidense ExxonMobil con 3.09% y en el quinto lugar esta National Iranian Oil con 2.63%.

El sexto lugar es de la británica BP; el séptimo de la angloholandesa Shell; Coal India ocupa el octavo; Pemex el noveno; y, Petróleos de Venezuela (PDVSA) completan la lista de las 10 empresas energéticas que más contaminan.

Los especialistas del Instituto de Responsabilidad Climática de Estados Unidos consideran que las empresas que valoran su licencia social en la operación y respeto de la ciencia climática tendrán que gestionar sus riesgos corporativos y comprometerse a reducir la producción futura de combustibles y sus emisiones en línea con el Acuerdo de París para mantener por debajo de 1.5 grados Celsius la temperatura del planeta.

Además, deberán apoyar la descarbonización de la economía mundial y cambiar sus inversiones de capital hacia energías renovables, secuestro de emisiones y combustibles bajos en carbono.

En su Plan de Negocios 2019-2023, Pemex reconoce en este reglón "estar consciente de que, como en toda actividad industrial, si bien sus actividades representan un foco de desarrollo económico, también resultan en un impacto al medio ambiente, al hacer uso de grandes extensiones de terreno para sus instalaciones, de recursos naturales como el agua, además de la generación y descarga de aguas residuales y emisiones a la atmósfera.

No obstante, agrega que mantendrá el compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en materia ambiental establecidos en la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, en particular los objetivos 6 "Agua limpia y saneamiento", 7 "Energía asequible y no contaminante", 12 "Producción y consumos responsables", 13 "Acción por el clima", 14 "Vida Submarina" y 15 "Vida de ecosistemas terrestres".

Para ello, indica el documento, se buscará lograr una operación con un enfoque sustentable, al realizar un manejo integral de agua, reducir las emisiones de CO2e y el pasivo ambiental y cumplir con las normas aplicables, para contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, así como de los compromisos derivados del Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Asimismo, considera las acciones para optimizar el desempeño energético en las actividades industriales.