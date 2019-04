Pellegrini culpa a las lesiones de la irregularidad del West Ham

Madrid, España.

El entrenador del West Ham United, Manuel Pellegrini, culpó a las lesiones de las irregulares actuaciones de su equipo en la Liga Premier esta temporada, pero aún cree posible una improbable clasificación a la Liga Europa.



Las lesiones de jugadores como Andriy Yarmolenko, Manuel Lanzini y Jack Wilshere le han quitado a Pellegrini opciones durante esta campaña, en la cual los "Hammers" marchan en la undécima posición con 42 puntos en 33 partidos.



"Si me preguntas si es una buena temporada (...) antes del final, no estamos luchando contra el descenso con un promedio de cinco o seis jugadores que no han estado disponibles", dijo el chileno a reporteros antes del partido del sábado por la Liga Premier ante el Manchester United.



"Desde ese punto de vista, no es una mala temporada. Para mí, la razón más importante de cualquier irregularidad es la cantidad de jugadores que no pudimos usar. Esa es la única razón por la que no pudimos hacerlo mejor (...) Todavía tenemos una posibilidad matemática para (clasificar a torneos de) Europa y debemos intentarlo", agregó.