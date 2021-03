Pelirrojos que la rompen

| ED SHEERAN.

Noticia Relacionada Acepta Rosario Robles declararse culpable

ED SHEERAN

Con apenas cuatro discos de estudio y 30 primaveras Edward Christopher Sheeran (West Yorkshire, Inglaterra) es uno de los artistas más reconocidos de la actualidad.

Después de grabar música por primera vez en 2004, comenzó a llamar la atención a través de YouTube. A principios de 2011, Sheeran lanzó de forma independiente el EP No. 5 Collaborations Project. Le siguen sus cuatro álbumes oficiales: + (2011), × (2014), ÷ (2017) y No.6 Collaborations Project (2019).

Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más exitosos del planeta.

En diciembre de 2019, la Official Charts Company lo nombró Artista de la Década, mientras que Spotify lo nombró el segundo artista más reproducido de la década.

Ganador de cuatro Grammys, Sheeran también es un ávido actor, pues tras estudiar en el National Youth Theatre de Londres ha logrado participar en filmes como Yesterday, Modern Love y Game of Thrones.

Sin embargo, más allá de su inmenso talento, su sentido del humor atípico y el cariño que le tienen críticos y fans por igual, Sheeran es reconocido en todo el mundo por su tupida cabellera pelirroja, un tono que comparte con un selecto grupo de famosos igual de talentosos que él.

| BRYCE DALLAS HOWARD.

BRYCE DALLAS HOWARD

Origen: Los Ángeles, California

Edad: 39 años

Red Power: hija del cineasta Ron Howard, Bryce ha destacado tanto en blockbusters como en cintas indie, como la saga Jurassic World, La Aldea y Terminator: La Salvación.

En 2008 fue nominada a un Globo de Oro por la cinta As You Like It. Sorprendió como directora de varios episodios de The Mandalorian.

PRÍNCIPE ENRIQUE

Origen: Londres, Inglaterra

Edad: 36 años

Red Power: hijo menor de la Princesa Diana, Enrique sirvió durante más de diez semanas en la provincia de Helmand, Afganistán. En 2018, fue nombrado Duque de Sussex antes de su boda con la actriz Meghan Markle, con quien tiene un hijo, Archie. En 2020, ambos renunciaron como miembros de la familia real.

KATE MARA

Origen: Nueva York, EU

Edad: 37 años

Red Power: fue nominada al Emmy en 2014 por su rol en la serie de Netflix House of Cards. A comparación de su hermana, Rooney Mara, Kate tiene una carrera de más años y mayor trascendencia, pasando por roles en cintas como Los Cuatro Fantásticos y Misión Rescate. Esta casada con el actor Jamie Bell.

ALAN TUDYK

Origen: El Paso, Texas, EU

Edad: 49 años

Red Power: tiene una impresionante filmografía de poco más de 120 títulos en cine y televisión. Actor de culto por su participación en series como Firefly y Suburgatory; filmes como Rogue One y Yo, Robot, y por prestar su voz a infinidad de producciones animadas, como Harley Quinn y Robot Chicken.

| JESSICA CHASTAIN.

JESSICA CHASTAIN

Origen: Sacramento, California, EU

Edad: 43 años

Red Power: su rol en La Noche Más Oscura, de 2012, le valió un Globo de Oro y otros premios; ha estado nominada dos veces al Óscar, y lo mismo hace blockbusters que joyas independientes. Es recordada por sus papeles en Interestelar, El Árbol de la Vida, Historias Cruzadas, Misión Rescate y Molly’s Game.

| KAREN GILLAN.

KAREN GILLAN

Origen: Inverness, Reino Unido

Edad: 33 años

Red Power: saltó a la fama como la acompañante oficial del décimoprimer Doctor en la serie de culto Doctor Who. Desde entonces ha sabido equilibrar su carrera con filmes de terror (Oculus), aventura (Jumanji: Bienvenido a la Jungla) y comedia (Stuber). Es conocida como Nebula, en el Marvel Cinematic Universe.

EL COMODÍN AMY ADAMS

Origen: Vicenza, Italia

Edad: 46 años

Red Power: tiene dos Globos de Oro y ha estado nominada seis veces al Óscar (¡ya que se lo den!). Es alabada por su versatilidad, la cual ha demostrado en más de 60 producciones, como Atrápame si Puedes,

Encantada, La Duda, The Master, La Llegada y Animales Nocturnos, entre otras.

Peeero: en este caso, Amy es la única de la lista que, pese a que toda la vida la hemos visto de pelirroja, realmente no lo es. Su cabello es rubio natural. ¿Decepcionado? Bueno, pues lo mismo pasa con Emma Stone.