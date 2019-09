Peligroso y mortal, cruzar las carreteras inundadas

Weslaco, Texas.- Con más lluvia en el pronóstico, es importante que los conductores recuerden que atravesar carreteras inundadas puede ser peligroso.

Los conductores que ignoran las barricadas es un problema común que las agencias estatales y locales ven como las personas a menudo conducen a través del agua estancada, pensando que su auto responderá y no siempre es así.

"Puede parecer tranquilo en la parte superior, pero el flujo de agua debajo es el más peligroso", dijo el Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Hidalgo, Ricardo Saldaña.

"No se puede ver lo que hay en el camino, no se puede ver si se ha desarrollado un bache, no se puede ver si hay un sumidero o materiales peligrosos", dijo Octavio Saenz, Oficial de Información Pública del Departamento de Transporte de Texas.

Las barricadas se colocan en áreas que los funcionarios creen que no son seguras, dicen que muchos son ignorados.

"Tendemos a ver con mucha más frecuencia, desafortunadamente lo que no están pensando", dijo Eric Hernández, Oficial de Información Pública del Departamento de Policía de Weslaco. "Uno es de su propiedad, pueden dañar su propio vehículo al entrar en estas aguas altas . "

Y también olvide que conducir alrededor de esos bloqueos puede dañar la propiedad de otras personas.

"Muchas veces, si el agua ya está al nivel de los residentes, ese pequeño peso extra podría ser suficiente para llevarlo a las casas de los residentes", dijo Hernández.

Si entran muchas llamadas de emergencia, Hernández dijo que los oficiales no podrían atender todas. "Durante las inundaciones, van a recibir llamadas sobre personas que necesitan asistencia para evacuar sus hogares, el agua ya ha subido demasiado hasta donde no pueden salir", dijo Hernández.

Conducir alrededor de una barricada ya sea en una zona de construcción o en un área inundada es un delito menor de Clase B, que es equivalente a un DWI.