Peligroso, asumir que fin de pandemia está cerca.- OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la variante ómicron del coronavirus, de la que estima que se pueden contagiar el 60% de los europeos antes del próximo mes de marzo, ha dado paso a una nueva fase de la pandemia en Europa y podría precipitar su final. "Es plausible que la región se esté acercando al fin de la pandemia", aseguró el domingo Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, aunque también pidió prudencia dada la versatilidad del virus. "Una vez que la ola de ómicron disminuya, habrá una inmunidad general durante algunas semanas y algunos meses, ya sea por la vacuna o porque las personas serán inmunes debido a la infección, y también una disminución debido a la estacionalidad", ha defendido Kluge. La OMS espera entonces "un período de calma antes quizás del regreso de la covid-19 hacia fines de año [con la vuelta del frío y el invierno], pero no necesariamente el regreso de la pandemia".

Un día después de las palabras de Kluge, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado este lunes que la covid-19 no desaparecerá a corto plazo y que el mundo seguirá conviviendo con ella. Tedros Adhanom ha asegurado que "aprender a convivir con esta enfermedad no significa darle total libertad". "Vamos a vivir con la covid-19 en el futuro próximo, y necesitamos aprender a gestionarla con sistemas sostenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas", ha destacado Tedros en la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que esta semana celebra su sesión número 150. Sin embargo, matizó, "aprender a vivir con la covid no significa darle total libertad, no puede suponer que aceptemos las 50.000 muertes semanales actuales para una enfermedad que es predecible y tratable".