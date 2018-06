¡Peligro!, se ´cuelga´ cruce

Río Bravo, Tam.- Que no fue víctima o presa de los aguaceros que se presentaron en días pasados lo que es el cruce del puente peatonal que colinda con la colonia Benito Juárez con otros segmentos de la población, sino de un mal trabajo; toda vez que conforme transcurren los días se cuelga aún más, y por si fuera poco al no contar con iluminación por las noches se ha convertido en el nido perfecto para delincuentes y asaltantes que han hecho de las suyas, figurando entre las víctimas ciudadanos del sector laboral y hasta estudiantes.

María Guadalupe Martínez, Josefina Ballesteros, Rosaura Cienfuegos, son tan solo algunas de las madres de familia que de manera valiente han denunciado este tipo de situaciones que están ocurriendo sobre todo al caer la noche, y de que las autoridades no han hecho nada al respecto.

"Aquí como lo dijimos anteriormente los asaltos son frecuentes, les quitan el dinero, celulares o lo que traigan las personas como le ocurrió al esposo de la vecina, por si fuera poco no hay iluminación la única lámpara no sirve para nada, y de pilón el puente casi se está cayendo nuevamente puesto hicieron el trabajo como debido ser, y ahí están las consecuencias, ya no hallamos ante quien acudir, para que nos escuchen y nos atiendan", expresaron.

Y es que ralamente la situación que están viviendo familias no solamente de la colonia en referencia sino de muchas más es realmente desesperante, sumado a los graves problemas que ocasionaron las lluvias, vinieron a complicar la situación en la mayor parte de los asentamientos de la ciudad como en este caso.