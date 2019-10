Peligran inversiones en energías limpias

Cd. de México.

Los cambios propuestos por la Secretaría de Energía (Sener) en energías limpias ponen en riesgo las inversiones privadas en el sector, alertó la industria.



El atractivo para invertir en energías renovables es obtener Certificados de Energía Limpia (CELs), que se comercializan en el mercado para que otras empresas puedan cumplir con sus metas ambientales.



Cuando se emitieron las reglas para CELs no se incluyeron las plantas que operaba CFE antes de 2014, pues la idea era promover la construcción de centrales renovables.



La Sener presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto para dar CELs a las centrales de CFE.



Representantes de la industria consideran que la propuesta pone en riesgo inversiones realizadas, pues los precios de los CELs entre privados ya están pactados y podrían caerse. Con este mecanismo se financia parte de la nueva infraestructura de generación renovable.



Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), dijo que la propuesta afecta la certidumbre jurídica.



"Es contradictorio a lo que ha dicho el Presidente de no modificar las leyes por lo menos en tres años, además, ya no sería un mecanismo serio y podría generar problemas legales", expuso.



La industria eólica dijo que los ingresos comprometidos para proyectos en construcción y operación serían afectados y que con un aumento masivo de Certificados no se cumplirían los compromisos de transición energética del País.



A raíz de la cancelación de las subastas eléctricas, las transacciones de CELs se hace entre particulares, con precios que van de los 20 a los 50 dólares por cada uno, que equivale a un megawatt/hora de energía limpia.