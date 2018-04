Peligra West Ham tras goleada

Los Hammers fueron goleados 4-1 por el Manchester City y ahora ya se mantienen a sólo tres puntos de los puestos de descenso en la Premier League, tras fallar en el duelo de la Jornada 32.



La escuadra londinense, que tuvo a Javier Hernández disputando los últimos 26 minutos del partidos tras ingresar de cambio, volvió a ser un desastre en la cancha del Estadio Olímpico de Londres y no le ofreció resistencia al campeón de Inglaterra.



Al 12', Leroy Sané marcó el 1-0 con un zurdazo, y ya en el 26', Declan Rice colocó el balón en propia puerta tras un mal rechace para extender la ventaja del City.



Antes de que culminara el primer tiempo Aaron Cresswell descontó para West Ham en el 41, y para el 2-1 parcial.



Pese a ello, los Hammers no reaccionaban del todo, mientras que el City se mantenía a medio gas, aunque ya con el tercer gol de la tarde en el marcador luego de que Gabriel Jesus venciera a Joe Hart en el 52'.



Todavía Fernandinho se dio tiempo para cerrar el 4-1 final, cuando anotó al 64' con un tiro dentro del área grande.



Y si bien David Moyes, DT del West Ham, intentó remediar el daño haciendo un triple cambio al 64', incluyendo a " Chicharito" como uno de los relevos, nada pudo salvar a unos Hammers que no parecen tener cura.



Con este resultado el West Ham se mantiene en el lugar 15 con 35 puntos, a sólo tres puntos del Southampton, que se coloca en el antepenúltimo sitio de quema.