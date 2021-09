Peligra región vinícola por turismo y vivienda

"Desafortunadamente no se han podido implementar las regulaciones establecidas en la ley y hay crecimientos irregulares enfocados en otras vocaciones, como la turística o de vivienda. "Si no tenemos la astucia de proteger campos de cultivo y cerros, los convertiremos en un tipo de Disneylandia que no tiene la intención de proteger el vino; es una situación drástica", enfatizó Hans Backhoff, presidente del CMV.

Como estrategia para mejoras de ordenamiento, regulación e impacto ambiental, el organismo estableció mesas de trabajo bilaterales con California, Estados Unidos, como la Asociación de Viticultores de Napa, Napa Green y el Instituto del Vino del Valle de Napa.

"El Gobierno de Baja California tiene toda la intención de apoyarnos, por eso la visita a Napa, y nuestra intención es tratar de extraer toda la información para que podamos transparentar de manera más visible y podamos proteger nuestros valles contra toda esta depredación que no tiene que ver con la vocación agrícola", agregó. Al estrechar lazos entre ambas regiones se promoverá el intercambio de experiencias de procesos y la incorporación de prácticas sustentables, sobre todo para la optimización de los recursos hídricos, y regulatorias a mediano y largo plazo.