Peligra en la OMC defensa comercial

La completa funcionalidad del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una instancia para la defensa del comercio exterior fundamental para México, está en riesgo.



Estados Unidos no ha permitido el proceso de renovación de una de sus instancias: el órgano de apelación, advirtió Roberto Zapata, ex representante de México en la OMC.



Explicó que cuando los países están en disputa, la primera instancia es consultar entre las partes, de ahí sigue un proceso de solución controversias a través de un panel, el cual da el fallo y las partes pueden estar de acuerdo o no.



"Cuando no están de acuerdo lo apelan y lo mandan a la instancia de revisión, donde en el órgano de apelación se dará la solución final" dijo ex representante de México en la OMC.



Para que el órgano de apelación (al cual México ha recurrido por el caso del etiquetado 'dolphin safe' y el COOL) pueda operar, es necesaria la renovación de sus miembros que le darían continuidad y se tiene hasta el 11 de diciembre para su nombramiento, señaló Zapata, actual socio senior en ANSLEY Consultores Internacionales.



Este órgano se compone, en origen, por siete miembros, pero actualmente sólo quedan tres (de Estados Unidos, India y China); sin embargo, el próximo 11 de diciembre dos de ellos concluyen su periodo.



"Para México, el mecanismo de solución de controversias, en su totalidad, es fundamental. Nosotros somos un país altamente dependiente del comercio exterior, somos un país con una relación muy fuerte con Estados Unidos.

"Estamos entre los 10 principales usuarios del mecanismo de solución de controversias del mundo", destacó Zapata.



Además de México, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Brasil, Japón son otros de los miembros que más usan el mecanismo de solución de controversias, agregó.



"Al ser (México) tan dependiente del comercio exterior y al ser una potencia media, pues necesita ese recurso. No necesariamente nos ha funcionado ese recurso de solución de controversias en NAFTA.



"Teniendo al vecino más poderoso del mundo, queremos evitar tener una relación de asimetrías de poder, y la manera en la que lo hacemos, en lo que lo evitamos es yéndonos por reglas del comercio, y eso es lo que nos ha motivado a ser usuarios del mecanismo", explicó.



Zapata aclaró que el bloqueo de EU para renovar los miembros no es un capricho de ese país, cuenta con percepción muy particular de cómo se ha comportado el órgano de apelación y tiene una serie de preocupaciones legales muy técnicas; además, ha dicho que hasta que no se solucionen no dará marcha atrás.