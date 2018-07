Película sobre Charles Manson llegará antes

Ciudad de México

Inicialmente la nueva película de Quentin Tarantino se estrenaría en el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate el 6 de agosto de 2019. No obstante, Sony hizo una serie de cambios en su calendario. Ahora "Once Upon the Time in Hollywood" tendrá su fecha de estreno en Estados Unidos el 26 de julio de 2019, dos semanas antes de su estreno inicial.

La película pinta para ser una de las mejores o al menos de las más reconocidas para la historia filmográfica de uno de los directores de cine contemporáneos más importantes.

Charles Manson ha inspirado series completas, películas o episodios de series como el capítulo de South Park "Merry Christmas Charlie Manson", la serie "Aquarius" y documentales como "Manson" o "Life After Manson".

Esta vez ha cautivado por el fascinante elenco que incluye a Leonardo DiCaprio como una estrella western que busca el reconocimiento en Hollywood de lado de su fiel stunt Brad Pitt.