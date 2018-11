PELEARÍAN EN FEBRERO

Ciudad de México

En espera de que ahora sí se concrete la pelea, la boxeadora mexicana Mariana Juárez dijo que será en 2019 cuando enfrente a Jackie Nava, pero en caso de que las negociaciones vuelvan a fracasar aseguró que tiene otros retos.

Con el cinturón rosa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su poder, el cual ganó el sábado tras imponerse a la australiana Susie Ramadan, Mariana estuvo en los "Martes de café" del CMB para hablar de los retos que tiene en mente para 2019.

Y aunque es una pelea que le da igual si se realiza o no, comentó que el promotor Oswaldo Küchle le informó que en 2019 enfrentaría a Jackie, posiblemente en febrero, ahora con un motivo más para prepararse de la mejor manera y derrotarla.

"Me molestaron comentarios de ella y de Raúl Robles (de que Mariana no quiso la pelea en octubre), me faltaron al respeto. Si se da en febrero iré más preparada, tengo un motivo más para salir con la mano en alto", comentó la pugilista.

Tras vencer a Ramadan, el promotor le informó a Mariana de la posibilidad de enfrentar a Jackie, "si vamos para febrero con ella adelante, tengo que salir con la mano en alto con la rival que me pongan y es lo que tengo que hacer".

En caso de no concretarse la pelea con Jackie, tiene diversos retos en puerta: desde subir a las divisiones supergallo y pluma en busca del título mundial, hasta enfrentar a rivales como Amanda Serrano o sacarse la "espina" con la argentina Daniela Romina "Bonita" Bermúdez.

"Va a ser más fácil que cerremos la pelea con Romina (que con Jackie), que estaría excelente, o con Heather Hardy es muy atractiva, ojalá que aceptara, pero quiero el título supergallo, es paso a paso y quizá subir hasta pluma", comentó.

Espera que el CMB le brinde la oportunidad de retar por el cetro supergallo a la africana Fatuma Zarika, pues dejó en claro que hacer historia es su objetivo.

"Quiero el supergallo y se lo pido al CMB, quiero la oportunidad de ser cuatro veces campeona del mundo", destacó Mariana, que también estaría dispuesta a medirse a la puertorriqueña Amanda Serrano, a quien aprovechó para mandarle un mensaje.

"Me doy cuenta que es más show que nada, le ofrecieron una mejor bolsa para pelear aquí, pero la que no quiere salir de su zona de confort es ella", concluyó.