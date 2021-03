Pelearán los Chávez en el estadio Jalisco

A sus 58 años, el "César del Boxeo" sostendrá un combate de exhibición a 6 rounds el 19 de junio ante Héctor Camacho Jr. en el Estadio Jalisco, donde se le rendirá un homenaje al fallecido "Macho" Camacho.



"Acepté por hacerle un tributo al "Macho" Camacho, creo que se lo merece. Me siento contento, emocionado de hacer una exhibición en Guadalajara. No sé cómo se vaya a comportar "Camachito", porque me trae coraje y ganas.