Peleará Héctor Moreno por el título con Roma

Roma, Italia.

"El objetivo principal, a nivel personal, es adaptarme lo más rápido posible en este gran club, en la ciudad y poder disfrutar de lo que más me gusta, que es el futbol", afirmó el zaguero sinaloense.



"Soy consciente de que Roma quiere luchar por el título y tiene que luchar por el título, y estoy aquí para ayudarle a alcanzar ese objetivo".



En su primera entrevista para el canal oficial del club romano, Moreno Herrera admitió felicidad por este nuevo camino en su aventura dentro del viejo continente.



"Para mí es una gran sensación. Es un gran reto, pero también una maravillosa oportunidad para seguir creciendo. Estoy muy feliz y no puedo esperar a que comience este nuevo reto en mi carrera", expresó el ex jugador del AZ Alkmaar, Espanyol y PSV Eindhoven.



"Me considero un defensor que le gusta salir jugando la pelota. Pero debo estar siempre listo cuando se trata de defender, esto será un tipo de futbol en el voy a crecer mucho, porque tengo que ser agresivo cuando se me pida defender.

En realidad no me gusta hablar de mí como persona, ahora la gente me conoce. Lo más importante a decir es que me gusta salir jugando la pelota y creo que tengo las cualidades adecuadas para iniciar la acción desde atrás".