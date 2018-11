Peleará Rocky Montoya en Canadá

Se acabó la sequía para el boxeador reynosense, Rocky Montoya, quien peleará este 24 de noviembre en Rimouski, Quebec, Canadá, ante el invicto kazajo, Nurzat Sabirov, en pleito pactado a 8 rounds en la división de peso supermediano.

A Montoya se le habían caído un par de combates fue de México en este 2018, pero parece que la mala suerte se acabó y ahora tiene una nueva oportunidad de mostrarse a nivel internacional.

Sabirov busca convertirse en figura y llega a este compromiso con etiqueta de invicto en 7 combates, logrando 6 triunfos por la vía del cloroformo.

Su carrera apenas comienza pero sus resultados lo convierten en un devorador de mexicanos, pues ya dejó en la lona a 4, su triunfo más reciente fue sobre Guillermo Romero, a quien noqueó en 4 rounds el 16 de junio.

Rocky esta decidido a marcarle el alto a Nurzat. Espera sacar a flote la experiencia ya que no ha peleado en lo que va del año.

Su último combate fue en junio del 2017, derrotando por nocaut al matamorense Pedro Puentes, en la Arena Coliseo de Reynosa.

"Ya listos, primero dios obtendremos la victoria allá, contra Nurzat, no fue nada fácil el entrenamiento, con muchos sacrificios como dejar a la familia a un lado y no poder jugar con mi hijo, pero valdrá la pena todo el esfuerzo, gracias a todos los que me han apoyado, especialmente a la señora Juana Delgado (q.e.p.d.), le voy a dedicar la pelea por todo lo que siempre hizo por mi", escribió el pugilista en sus redes sociales.

Como en los viejos tiempos, Rocky Montoya tendrá en su esquina a Joel Soto Jr. Ambos viajarán este martes por la tarde a la Ciudad de Mexico que será la única escala para luego volar hasta suelo canadiense.