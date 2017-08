Pelea por herencia de Juanga

Cd. de México (25 agosto 2017).- A un año de la muerte de Juan Gabriel, sus hijos se disputan la herencia ante las autoridades... incluso de manera violenta.



Joao Aguilera, quien demostró ser hijo biológico del artista mediante prueba de ADN, interpuso una demanda penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del heredero universal, Iván Aguilera, y la esposa de éste, Simona Hackman, a quienes acusa de falsificar la firma del cantautor en el testamento.



"Yo tengo el derecho para demandar, es un derecho legal, tan simple", expresó Joao.



También ayer, Alberto Aguilera Jr. tomó posesión, de manera violenta, de la casa del intérprete de la Avenida 16 de Septiembre y Colombia, en Ciudad Juárez, misma que está en custodia de Iván.



La Policía Municipal apoyó para desalojar el lugar, que se pretende convertir en Museo, pues Aguilera Jr. no pudo demostrar que es dueño del inmueble.



Juan Gabriel tiene cinco hijos reconocidos: Iván (el heredero universal), Alberto Jr., Joan, Hans y Jean. Tras su muerte aparecieron tres más que, con pruebas de ADN, aspiran a parte de la herencia: Joao, Luis Alberto y Claudia Gabriela.



Joao, de 24 años, ofreció ayer una rueda de prensa en la Ciudad de México, en la que confirmó que ya puso la demanda penal contra Iván.



Joao, nacido en California, denunció irregularidades en la transmisión de propiedades, supuestamente hechas en vida por Juan Gabriel, en favor de Iván y su esposa.



Joao presentó un informe en el que manifiesta que "El Divo" no estaba en EU en la fecha de ese acto jurídico. También un dictamen grafológico que concluye que la rúbrica no corresponde a la del artista, y llevó una declaración jurada por un testigo que intervino en la firma, quien declaró que Juanga no estuvo en esa cita.



Según Marco Tulio Ruiz, abogado de Joao, Iván no podrá tener acceso a los bienes de su padre, hasta que el juez dicte una sentencia definitiva.



En Ciudad Juárez se abrió otro frente de batalla, éste encabezado por Alberto Aguilera Jr.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que atendió una llamada en la que aseguraban que alguien estaba rompiendo candados de la casa.



"Al llegar al lugar del reporte localizaron al señor Alberto Aguilera Jr. en el patio del inmueble acompañado de un grupo de personas. Manifestó que tomaría posesión de dicho inmueble, por lo que al solicitarle la documentación donde una autoridad judicial le otorgue el uso, goce y disfrute de dicho bien, no pudo acreditar dicho fin", señala el reporte.



Aguilera Jr. sólo llevaba un documento de una supuesta demanda que entabló para que, a futuro, la autoridad le dé posesión de dicho bien. Se le invitó a retirarse y finalmente se fue.