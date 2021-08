Pelean vecinos, ahora por deshacerse de la basura

"Ya busqué ayuda en presidencia y nadie me ayuda. Le explico: tengo un vecino que es demasiado sucio y ya no se de que forma sacarlo o mínimo hacer que limpie su banqueta , tiene toda la basura tirada en la banqueta enseguida de mi casa y huele horrible tiene cacas de perro, comida echada a perder y hasta un animal muerto puso ahí, lo amarro en una bolsa negra y ahí lo dejo como si fuera basura huele horrible y está el mosquero y ya no puedo ni salir de mi casa por qué no se aguanta el olor", dijo la joven ama de casa Ileana "N", residente de calle Pulsar en fraccionamiento Satélite .

Añadió que "las personas que viven ahí son renteros y ya he buscado muchas veces al dueño pero no logro dar con él, tengo niños y me da miedo que se me vayan a enfermar por estar oliendo puro mugrero", dijo sobre el problema sanitario evidente a las afueras de su domicilio.

La jefa de familia, hizo hincapié que la contaminación no cesa ni de día ni de noche: "y todavía me la avientan casi a mi salida del portón, tengo niños y me da miedo que se me enfermen, ya fui a tratar de poner una demanda pero nadie me hace caso en verdad necesito que me echen la mano", refirió.

Esta situación es una de tantas que han surgido por la disputa para disponer de desechos entre vecinos.