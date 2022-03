Pelean sindicalizados aguinaldos y bases

A nosotros nos dan el aguinaldo cada seis meses, nos dan 41 días de aguinaldo... son 90 días en total según a lo que está en el convenio colectivo de trabajo, este beneficio tenemos años de que se está pagando el aguinaldo de esa manera* Laura Guadalupe Infante Quintanilla, Secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria

"Sigue en el Tribunal, está en la etapa para salir el laudo, ya presentamos las pruebas y alegatos y nada más estamos a la espera de que salgan los laudos... Según la demanda son aproximadamente 65 cláusulas", mencionó la secretaria general del Sindicato, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, "son aguinaldos, bases, canasta básica, la mayor parte son económicos, sería cuestión de administración y ahí está la demanda, lo que está cuestionando el Ayuntamiento es que sea el Tribunal quien diga si son legales".

La representante sindical rechazó que exista una ruptura con la autoridad municipal a pesar de que el pasado 16 de diciembre los más de mil 300 trabajadores sindicalizados marcharon exigiendo la firma del convenio colectivo; actualmente el contrato continúa vigente hasta en tanto el Tribunal resuelva la demanda presentada por el Ayuntamiento, por lo cual, se han ido concediendo algunas prestaciones que venían con retraso desde la pasada administración.

"A nosotros nos dan el aguinaldo cada seis meses, nos dan 41 días de aguinaldo... son 90 días en total según a lo que está en el convenio colectivo de trabajo, este beneficio tenemos años de que se está pagando el aguinaldo de esa manera", señaló, "hace días nos acaban de entregar quince constancias de jubilaciones para quince personas y están fluyendo ya los pagos de primas de antigüedad, tanto por jubilación como de fallecimiento, y también pagos que están en rezago de los tres meses de marcha para gastos funerarios".

Además, están pendientes por entregar más de setenta bases por jubilación o fallecimientos, "como tenemos prioridades con otros temas de rezago económicos lo vamos a tratar en la mesa de negociación; las nivelaciones, no es nuevo, tenemos también como Sindicato muchos años de rezago y en estos dos años que tengo como dirigente me di cuenta de que es muchísimo el rezago que hay pero no es de ahorita, es de hace años".