Pelean por emisión de alertas en CDMX

Nueva York, Estados Unidos.

Dos años después de que un devastador terremoto azotara la Ciudad de México, matando a más de 200 personas y dañando miles de edificios, el gobierno de la ciudad se está enfrentando con nuevas empresas privadas de tecnología sobre quién advierte a los residentes sobre los temblores que se aproximan.

El diario The Wall Street Journal publicó que la ciudad emitió un nuevo decreto según el cual la única entidad autorizada a enviar alertas tempranas de terremotos era una organización mexicana sin fines de lucro conocida como Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, o Cires.



El sistema les da a los mexicanos aproximadamente un minuto de advertencia anticipada para la mayoría de los terremotos fuertes que se originan en la costa oeste y es ampliamente considerado confiable y rápido.



Pero dos nuevas empresas tecnológicas, Grillo y SkyAlert, están tratando de mejorarlo, para irritación del gobierno de la ciudad, destacó el diario.



Los 96 sensores de Cires, la mayoría ubicados en la costa del Pacífico, detectan las ondas sísmicas de un terremoto y las transmiten a través de frecuencias de radio. Si se determina que el terremoto es lo suficientemente fuerte como para causar daños, las alertas se transmiten por televisión y radio y a través de un sistema de megafonía que emite mensajes pregrabados de aproximadamente 12 mil altavoces montados en postes telefónicos y unos 20 mil altavoces de radio en escuelas públicas.



Grillo y SkyAlert están impulsando un enfoque más digital, transmitiendo advertencias más rápidamente a través de redes inalámbricas de Internet, procesando datos sísmicos usando la computación en la nube y ofreciendo una cobertura más amplia a través de medios que incluyen aplicaciones de teléfonos inteligentes, Twitter y alarmas en el hogar.



Ambas compañías han construido sus propias redes de sensores utilizando tecnología desarrollada originalmente para teléfonos celulares, y cuentan con el respaldo de fondos de capital de riesgo y las principales universidades de investigación en Estados Unidos.



SkyAlert tiene como objetivo obtener ganancias vendiendo aplicaciones premium para teléfonos inteligentes y sus dispositivos de alarma, mientras que el modelo comercial de Grillo se basa sobre la venta de datos a aseguradoras en vecindarios y edificios que son más vulnerables al daño por terremoto.



La ciudad considera que tener demasiados servicios de alerta es confuso para los residentes y puede socavar la confianza en la idea de alertas tempranas.



"Si continuamos alertando a la gente en exceso, tendrá dos efectos: perderemos la confianza de la gente y provocaremos pánico masivo en lugares como vagones del metro o en grandes edificios de oficinas", declaró Guillermo Ayala, quien encabeza los esfuerzos de altera temprana de un desastre natural para la Ciudad de México.



Ayala indicó que dos alertas emitidas por la aplicación de SkyAlert en agosto y febrero, que exageraron la magnitud de los terremotos y que, según él, causaron que decenas de miles de trabajadores dejaran el trabajo. Agregó que demasiadas empresas privadas buscan importar sensores baratos de Asia sin adaptarlos a México.



"El punto no es prohibir la emisión de alertas sísmicas", dijo. "Mientras más soporte tengamos, más seguros estaremos, pero solo mientras todas las alertas cumplan con las regulaciones técnicas".



SkyAlert, fundado por un ingeniero de telecomunicaciones llamado Alejandro Cantú, lanzó su propio sistema en 2013, retransmitió alertas de Cires utilizando la misma tecnología que utilizan los buscapersonas y luego lanzó una cuenta de Twitter y una aplicación. (Cires no ofrece una aplicación. Tiene una cuenta de Twitter, pero tuitea más que solo alertas sísmicas).



En 2016, SkyAlert dejó de usar la señal de Cires y comenzó a confiar en los sensores que importó de Japón. La compañía también ofrece un dispositivo para edificios más grandes como fábricas o bloques de apartamentos llamado Epicenter, que cuesta alrededor de 2 mil dólares al año.



En respuesta a las críticas de la ciudad a SkyAlert, Cantú destacó que ningún sistema de alerta temprana es perfecto y que más competencia obliga a mejorar los sistemas de alerta.

La nueva regulación de la Ciudad de México "envía un mensaje terrible" a las personas que intentan hacer que los residentes sean más seguros utilizando la tecnología, dijo.



"Si promulgamos leyes que limiten la innovación, estamos condenados a tener para siempre el mismo sistema que se instaló hace años", señaló Cantú.