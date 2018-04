Pelean por Donald Trump

A John Legend no le pareció lo más correcto que Kanye West, uno de los raperos más influyentes de la escena actual, mostrara su apoyo al Presidente Trump, informó Yahoo Lifestyle.

Legend lanzó una serie de mensajes a través de Twitter en los que explicaba sus opiniones contra el actual presidente de los Estados Unidos.

"Muchísima gente no tiene el lujo de cerrar sus ojos y oídos. Las sienten (las injusticias) en sus vidas y no pueden actuar como si no las vieran y no existieran.

EN TWITTER

"Saben que sus familias fueron destruidas por deportaciones o encarcelamientos. Saben que a sus seres amados les negaron un refugio seguro por su religión. Saben que a sus hijos o hijas les dispararon porque el color de su piel causó miedo", escribió el cantante de R&B en Twitter.

Después de publicar los mensajes, Kanye West compartió una captura de pantalla de una conversación entre él y Legend.

"Hola, es JL. Espero que reconsideres tu postura hacia Trump. Eres demasiado poderoso e influyente para apoyarlo y lo que representa. Como sabes, lo que dices realmente significa algo para tus fans.

LO ACONSEJA

"Son leales y respetan tu opinión. Mucha gente que te quiere se siente traicionada porque saben el daño que las políticas de Trump han causado, especialmente para la gente de color. No dejes que esto sea parte de tu legado. Eres el mejor artista de nuestra generación", le escribió Legend a West.

"Te amo, John y aprecio tus opiniones. Que utilices a mis fans o a mi legado es una táctica basada en el miedo usada para manipular mi libre albedrío", fue la respuesta del rapero.

Kanye compartió el miércoles una fotografía de una gorra roja con la inscripción ´Make America Great Again´, en la que celebró su relación con el Presidente Trump y lo llamó hermano.