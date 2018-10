Pelea en partido de futbol terminó con 2 baleados

Monterrey, México.

Un partido de futbol entre dos equipos que disputaban los cuartos de final de la Liga de Ciudad Deportiva Futbol 11 de Monterrey se convirtió de un duelo deportivo a uno a golpes y con disparos de armas de fuego que dejó como saldo dos jóvenes baleados.

"Todos nos echamos a correr. Se escucharon como unos 20 balazos, No era tirarnos al suelo, era correr hacia la calle, ponernos a salvo porque no dejaban de tirar. Jugadores de un equipo les disparaban a los otros", narró uno de los árbitros del partido.



Se informó que hubo dos heridos, el jugador Isaac Alejandro, "La Chiva", de 20 años, quien resultó con un balazo en el pie derecho, y el entrenador apodado "El Cano".



A las 23:00 horas comenzó el partido en la cancha ubicada en la calle Francisco Beltrán, en la Colonia Venustiano Carranza.



Los protagonistas eran jugadores de los equipos Estudiantes y Galaxi; ambos disputaban los cuartos de final del torneo.



El juego iba 0-0, pero una falta en la media cancha desató el enojo de los jugadores de uno de los planteles y por consecuencia la pelea.



Se estableció que un jugador de Estudiantes se barrió y cometió falta a uno del Galaxi.



Los reclamos e insultos comenzaron y los golpes también.



"Uno de los jugadores del Galaxi que estaba en la banca sacó una pistola que llevaba en una mochila. Disparó dos o tres veces al aire.



"Y comenzó a correr y a perseguir a los del otro equipo. Les disparaba de cerquita en las piernas. Yo vi que cayeron dos", narró un testigo del ataque.



Después, agregó el testigo, el joven le pasó el arma de fuego a otro compañero y éste también disparó en varias ocasiones con la intención de herir a los rivales.



Se informó que los dos heridos fueron sacados de la cancha por sus compañeros, a uno lo llevaron a la Clínica 15 del IMSS, ubicada a unas calles, y al otro lo llevaron cerca de su domicilio, en la Colonia Moderna, donde paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y luego lo llevaron al Hospital Metropolitano.



Los presuntos agresores corrieron y escaparon en varias camionetas en las que habían llegado al partido.



Las autoridades policiacas no tenían identificados a los agresores, pero iniciaron las investigaciones para recabar los datos de los jugadores registrados en la liga de futbol y ubicar a los participantes en la pelea.