Pelea de 'Canelo' Álvarez, en peligro por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.



"Todo está en Stand By. DAZN [el servicio de streaming que lo contrató por 365 millones de dólares a cambio de 11 peleas] dijo que no habrá funciones antes de julio, así que mi deseo es pelear en septiembre, pero no lo sé. Todo está parado", indicó Álvarez en una entrevista con Azteca Deportes vía Facebook.

Al boxeador tapatío se le cuestionó si se enfrentaría en septiembre contra el kazajo Gennady Golovkin, para realizar la trilogía de combates, pero dijo que no tenía nada seguro en cuanto a los rivales que podría tener. "Ojalá que en julio se pueda definir algo", agregó.

Canelo fue preguntado por qué creía que muchos boxeadores ganaban grandes cantidades de dinero y luego terminaban en la bancarrota. Dijo que quizá muchos de ellos pensaban que no se les podía acabar el dinero.