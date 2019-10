Pelea con Golovkin no representa un reto: "Canelo"

En la mente de "Canelo" solamente está el ruso Sergey Kovalev. Va a enfrentarlo el próximo 2 de noviembre en Las Vegas, y su pensamiento sólo está en arrebatarle la corona Semicompleta de la OMB.

Para nada le interesa al mexicano Saúl Álvarez enfrentar de nuevo a Gennady Golovkin, y más tras la actuación que tuvo el kazajo el sábado pasado, pues batalló para derrotar al ucraniano Sergiy Derevyachenko.

De entrada, el tapatío dijo que vio ganar al rival de "GGG".

"Sí vi la pelea, obviamente para mi ganó Derevyanchenko. Creo que fue la noche de Derevyanchenko. A 'GGG' se le vió muy lento, guié el camino para que notaran que le duele cuando le golpean abajo", apuntó el nacional en teleconferencia.

Se ha mencionado mucho que en 2020 podrían enfrentarse por tercera ocasión, pues en la primera hubo empate y en la segundo el mexicano se la llevo por decisión.

"Más que presión por parte de la televisora por 'GGG', no. Siempre he sabido lo que quiero, no me he presionado. Lo que quiero es lo que estoy haciendo ahora.

"Como lo dije y lo repito. Para mi esa pelea con 'GGG' no representa un reto. 24 rounds, y ya le gané. Ya no representa ningún reto. Lo único que representa para mi es un buen negocio. Si me ofrecen algo bien, se hará la pelea. Pero reto ahí ya no veo ya", apuntó.

El nacional buscará una cuarta corona en distintos pesos.

Sobre la pelea contra Kovalev aseguró que es la más importante de su carrera.

"Subir dos divisiones contra un campeón del mundo es un gran reto para mí, pero también pienso que es la carrera más importante de mi carrera.

"Es un gran peleador, creemos en nosotros y creemos en nuestras capacidad para ganar el título mundial", dijo "Canelo".