Pelé O´rei de México

En 1970, Pelé gobernó México durante 22 días.

Antes de disputar la Copa del Mundo de ese año, Edson Arantes do Nascimento corrió peligro de no asistir. Su entonces DT, Joao Saldanha, señaló que el astro brasileño sufría de miopía y tenía problemas en la cadera, razones suficientes para argumentar que Pelé no sería convocado a la justa.

Saldanha perdió su trabajo días después, Brasil no se podía dar el lujo de que su estelar de 29 años no jugara la que a la postre sería su última Copa del Mundo.

Mario Zagallo entró al quite en la dirección técnica, Pelé fue de menos a más bajo las órdenes del nuevo estratega, quien finalmente tenía entre sus planes alinear juntos a Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostao, con la particularidad de que cada uno de estos jugadores ocupaba una posición similar en sus respectivos clubes, por eso es que el reto era que los 5 funcionaran alineando al mismo tiempo.

Zagallo logró lo que parecía imposible: Brasil funcionó, la quinteta jugaba de forma automática y arrasaba en plena Copa del Mundo. Pelé era claro con los ojos y los pies, nunca hubo rastros de su miopía.

"O Rei" castigó en Fase de Grupos a Checoslovaquia y Rumania, pero su aporte más importante fue ser el enlace entre Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostao. En Cuartos de Final orquestó la goleada sobre la sorpresiva Selección de Perú y Teófilo Cubillas, en Semifinales fue una pesadilla para Uruguay y finalmente en el duelo por el título le dio la primera estocada a la poderosa Italia, que terminó goleada en pleno Estadio Azteca.

En México 1970, Brasil marcó 19 goles en 6 partidos, promedió 3 tantos por encuentro, gran parte por "culpa" de Pelé, quien le dijo adiós a su Selección como campeón del mundo y portando un sombrero de charro.