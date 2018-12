Peláez niega problemas de mentalidad en final ante América

"Estamos hablando de un equipo que se cayó, se cayó ¿cuándo? Se pueden perder partidos, contra Monterrey también nos caímos mentalmente, en la ida; contra Necaxa en la Liga nos caímos terrible, y perdimos; contra Pachuca dimos el peor primer tiempo, reaccionamos en el segundo tiempo y perdimos", explicó el directivo este miércoles en La Noria.

"El equipo tiene altibajos en todos los sentidos, los rivales se refuerzan y los objetivos en la institución son para ganar siempre, no necesariamente hablaría yo de que el equipo se cayó mentalmente en la Final, perdimos la Final, pero no creo haya caído mentalmente, creo que futbolísticamente nos superó el rival".



Por eso, al técnico Pedro Caixinha no le inquieta que el equipo se caiga en el Clausura 2019 tras la derrota con las Águilas, como ocurrió luego de perder ante el conjunto azulcrema en la Final del Clausura 2013.



El luso comentó que tiene animales de competición para lo que viene.



"Te refieres a cómo vamos a reaccionar a partir del 27, yo creo que se ha hecho y se sigue un trabajo muy importante en el todo, no sólo en la parte física, tenemos un staff, un departamento que viene haciendo su trabajo y que va a seguir haciendo su trabajo", apuntó.



"De la misma manera que empezamos en otro nivel en otros sentidos, lo mismo aquí, y la respuesta la tienes que empezar a ver desde el 4 de enero, y tienes que ser un verdadero animal de competición, si quieres seguir sumando éxitos".



De paso, el luso dejó claro que Cruz Azul no tiene obsesión sólo por ganarle al América, sino lograr el doblete.



"Hay una cosa que en esta institución tiene que quedar claro, nosotros queremos ganar, a quien sea, no es el tema de que es contra América u otra institución", agregó.



"Este equipo lo que quiere es ganar, si tiene que ser contra América u otro club, el que sea, pero hay que aclarar esas cosas, nosotros no jugamos sólo contra América".