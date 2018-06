¡Péguele al candidato!

sandra.tovar@elmanana.com

Los reynosense cuentan con preferencias políticas marcadas, pueden odiar o amar a un candidato y lo demuestran abiertamente.

En base a esto, EL MAÑANA realizó un ejercicio cívico en la Plaza Principal, para conocer cuáles son los candidatos a la presidencia de la República que menos quieren los ciudadanos.

Para ello, se colocaron en el corazón de Reynosa las figuras en piñata de los cuatro candidatos, Jaime Rodríguez "El Bronco", Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Debido a que el voto es "libre y secreto", a quienes participaron no se les preguntó a cuál candidato elegirán en las próximas elecciones del primero de Julio pero sí, a cuál no quieren, cuál no cumple con sus expectativas o simplemente, a cuál de los cuatro, no le cree sus propuestas de campaña.

Se les pidió, darle de golpes a la piñata que representaba al candidato con el que tuvieran menos afinidad.

´DECAPITAN´ A ANAYA Y MEADE

Uno a uno, voluntarios comenzaron a participar en esta dinámica, en la que el primero en caer fue Ricardo Anaya.

Fue así que la piñata que representaba al abanderado de Por México al Frente fue la primera en perder la cabeza y José Antonio Meade la nariz.

A decir de lo participantes, los motivos por los que golpearon a estos candidatos es porque pertenecen a partidos con los que no comulgan.

Dijeron además que las propuestas de estos candidatos no les parecen las adecuadas y que simplemente no consideran que cumplirán lo que prometen.

El segundo en caer fue José Antonio Meade, a quien luego de los golpes que le dieron los ciudadanos, quedó derribado y "decapitado".

En el caso de Meade, la ciudadanía opinó que no cuenta con propuestas firmes y que no está en sus preferencias por el partido al que pertenece.

Casi al finalizar este ejercicio, la figura de Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir golpes de ciudadanos, aunque no perdió la cabeza.

Jaime Rodríguez "El Bronco" recibió pocos golpes y apenas perdió el hacha que llevaba en la mano.

Este ejercicio fue del agrado de la ciudadanía tanto, que en pocos minutos, la transmisión en vivo por medio de Facebook, contaba con 24 mil reproducciones, más de 300 veces compartidas y más de 500 reacciones.

A una hora de la transmisión, se contó con 66 mil personas que habían reproducido la transmisión.

DESAGRADA. El primero en perder la cabeza fue Ricardo Anaya.

AL PISO. Andrés Manuel López Obrador fue el tercero al que derribaron.

LO DEJAN. Jaime Rodríguez "El Bronco" se mantuvo con pocos golpes.





CAE. José Antonio Meade fue el segundo más golpeado por ciudadanos.